3.000 mensen halen boosterprik op eerste dag van de campagne

WILLEMSTAD – Ongeveer 3000 mensen hebben op tweede kerstdag hun boosterprik opgehaald. Veel meer dan verwacht. 2000 mensen konden terecht in het SDK-stadion en 1000 op de poli in het oude Sehos. Mensen zonder afspraak waren ook welkom, maar moesten vanaf een uur of elf wachten op mensen die keurig een afspraak hadden gemaakt.

De gezondheidsautoriteiten vragen mensen om hun booster te halen, maar bij voorkeur met afspraak. Curaçao heeft zo’n 90.000 boostershots op voorraad. Genoeg om iedereen nu een booster te geven. 96.000 mensen hebben inmiddels hun tweede prik van het reguliere vaccin gehad.



