30.000 cribnummers aangemaakt voor belastingplichtigen op Curaçao

WILLEMSTAD – De Belastingdienst heeft 30.000 nieuwe cribnummers aangemaakt. De afkorting crib staat voor Centraal Registratie Informatie Belastingplichtige. Die zijn sinds 1 januari verplicht voor iedere belastingplichtige op Curaçao. Door middel van een cribnummer is hij of zij bij de belasting bekend. Met zo’n nummer kan nagegaan worden of werknemers hun fiscale verplichtingen en rechten nakomen.

Om de afgifte van cribnummers aan bijna 30.000 inwoners die nog geen nummer hadden te versnellen, heeft de belastingdienst de afgelopen twee weken een grote hoeveelheid cribnummers aangemaakt.

Vanaf komende maandag 3 april biedt de nieuwe afdeling klantenservice ook hulp bij het verstrekken van cribnummers. Op deze manier hoopt de belastingdienst alle werknemers tijdig een cribnummer te kunnen geven, zodat werkgevers hun ‘verzamelloonstaat’ uiterlijk op vrijdag 28 april kunnen indienen.

De invoering van de verplichting is namelijk gekoppeld aan de verzamelloonstaat van werkgevers. Een verzamelloonstaat is een overzicht met daarin de jaarloongegevens per medewerker. Hierop vind je dus de totale loonkosten voor een jaar.

Werkgevers zijn verplicht om een cribnummer voor iedere werknemer op te nemen in hun administratie. De eerste verzamelloonstaat gaat over het fiscale jaar 2022.

Problemen

De invoering heeft daardoor praktische problemen veroorzaakt voor verschillende werkgevers. Omdat sommige werknemers niet meer in dienst zijn, kunnen werkgevers niet altijd het cribnummer van betreffende werknemers achterhalen.

Om deze reden heeft de Belastingdienst de controle op het totaal aantal burgerservicenummers in de ‘verzamelloonstaat’ aangescherpt. Als een werknemer vóór 31 december 2022 uit dienst is getreden, is het niet verplicht om zijn of haar cribnummer op te nemen.

De uitzondering geldt alleen als een tijdelijke regel voor het fiscale jaar 2022. In de ‘verzamelloonstaat’ voor het huidige jaar 2023 is het cribnummer van elke werknemer verplicht. Dit betekent dat werkgevers het cribnummer van elke werknemer ook in hun salarisadministratie moeten registreren.