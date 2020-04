30 beademingsapparaten, medicijnen en beschermingsmateriaal voor zorg coronapatiënten naar Aruba, Bonaire en Curaçao

Tijdens het laden vanmorgen |Foto Rijksoverheid

Vanmorgen is een KLM vlucht naar Curaçao vertrokken met een grote lading medische apparatuur, medicijnen en beschermingsmateriaal voor de drie benedenwindse eilanden van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire en Curaçao.

Met alle spullen kunnen in totaal 30 extra IC-beademingsplekken gerealiseerd worden voor COVID-19 patiënten. Het gaat om 12 plekken op Aruba, 12 plekken op Curaçao en 6 plekken op Bonaire.

De extra IC-plekken zijn bedoeld voor patiënten van alle eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. Als het nodig mocht zijn, kunnen patiënten met de inzet van extra air-ambulances tussen de eilanden vervoerd worden.

Nederland ondersteunt de gezondheidszorg op de drie Caribische landen binnen het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) en de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) om de medische capaciteit voor COVID-19 zorg zo snel mogelijk te vergroten.

Tastbaar resultaat voor bewoners alle eilanden

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Er is ontzettend hard doorgewerkt aan beide kanten van de oceaan om deze spullen vandaag op het vliegtuig te krijgen. De lokale ziekenhuizen kunnen hiermee niet alleen 30 extra IC-beademingsplekken technisch gereed maken maar ook de zorg verlenen die nodig is met medicijnen en beschermingsmiddelen”.

Blokhuis zegt dat zijn collega bewindspersonen in het Caribisch gebied, collega Raymond Knops van Koninkrijksrelaties en hijzelf intensiever samen werken dan ooit tevoren. “Vandaag zien we een heel tastbaar resultaat waar de bewoners van alle eilanden heel concreet mee geholpen zijn. Uiteraard blijven we samen hard doorwerken aan alles wat nog meer nodig is en kan zijn”, aldus Blokhuis.

Extra medisch personeel

Voor de versterking van de medische capaciteit is ook extra medisch personeel nodig. Daarover worden ook voor Aruba, Bonaire en Curaçao afspraken gemaakt met een internationaal bedrijf dat medische personeel uitzendt. Het eerste team van medici en verpleegkundigen dat op deze wijze wordt ingezet is deze week op Sint-Maarten aan de slag gegaan.

Zondag arriveerde op Sint-Maarten een medisch transport vanuit Nederland met medicijnen, beschermingsmateriaal en appratuur voor 12 extra IC-beademingsplekken. Die plekken zijn inmiddels geïnstalleerd.