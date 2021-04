30 jaar cel voor beide daders Weto-liquidatie

4 Gedeeld

Archief foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De twee mannen die terechtstonden in de liquidatiezaak bij Weto gaan beiden 30 jaar de gevangenis in.

Een van hen schoot in 2019 in opdracht van de ander een man dood bij een toko in Weto. Daarbij werd ook een omstander dodelijk getroffen. Het ging om een crime passionel. De man die dood werd geschoten had een relatie met de vrouw van de opdrachtgever. De vrouw zelf was al eerder beschoten door haar man.

