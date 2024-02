30 juni slavernijherdenkingsfestival Brionplein

WILLEMSTAD – Op 30 juni vindt er een groots festival plaats op het Brionplein ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, 160 jaar geleden. Dit evenement, genaamd ‘Historisch Kunstfestival in de Wijk’, is een initiatief van de Stichting ter Bevordering van Historisch Bewustzijn (APKI) en de Stichting ter Stimulering van Onderwijs en Vorming in de Wijk (FSEFBA).

Het festival heeft als doel om de inwoners en sociaal-culturele artistieke organisaties in de wijken van Curaçao bewuster te maken van de slavernij en de impact ervan tot op de dag van vandaag, door middel van kunst.

Het ‘Historisch Kunstfestival in de Wijk’ bestaat uit twee kernonderdelen: Geschiedenis en Kunst. Met behulp van diverse kunstdisciplines zoals zang, rap, poëzie declamatie en verhalen vertellen, dans, beeldende kunst en theater, wordt de geschiedenis van de slavernij in Curaçao op een diepgaande en expressieve manier verkend en gepresenteerd.

Naast artistieke expressie, bevordert het festival ook begrip, empathie en de uitwisseling van ideeën en ervaringen rondom het essentiële thema van slavernij en de voortdurende impact ervan. Speciale workshops in geschiedenis en kunst worden aangeboden aan de leiders van de deelnemende groepen, om hen te voorzien van de nodige kennis en tools voor het creëren en presenteren van hun werken.

Voorrondes

Voorafgaand aan het festival op 30 juni zullen er voorrondes plaatsvinden in drie regio’s van Curaçao: Bandabou, Meimei en Bandariba. De beste werken uit deze voorrondes, geselecteerd door een jury, zullen strijden om verschillende nationale titels en prijzen tijdens het hoofdevenement op het Brionplein.

Het festival staat open voor deelnemers in vier leeftijdscategorieën: 6 tot 13 jaar, 14 tot 18 jaar, 19 tot 49 jaar, en 50 jaar en ouder. Dit zorgt ervoor dat kunstenaars en groepen van alle leeftijden hun visie, reflecties en interpretaties van het thema slavernij en zijn impact kunnen delen. Het biedt een inclusief platform voor de hele gemeenschap, waarbij iedereen, van elke generatie en uit verschillende disciplines, kan bijdragen aan deze nationale dialoog.

APKI en SEFBA nodigen alle individuele kunstenaars en sociaal-culturele artistieke groepen uit Bandabou, Meimei en Bandariba uit om zich zo snel mogelijk in te schrijven en deel uit te maken van dit belangrijke historisch artistieke evenement. Dat kan via de bijgevoegde QR-code.