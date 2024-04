Politie en Justitie 30 Maanden gevangenis voor autodief, partner wordt vrijgesproken Redactie 29-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De 45-jarige Jerrely V. is afgelopen week veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Zijn vrouw, de 40-jarige S.E. werd vrijgesproken. Beiden werden beschuldigd van diefstal, heling, verkoop en bezit van gestolen auto’s. De verdachten verklaarden niets met de beschuldigingen te maken te hebben.

Jerrely werd beschuldigd van vier autodiefstallen, waaronder een Kia Rio die op 18 juni 2023 werd gestolen. De eigenaar van een auto verklaarde dat hij zijn Kia Picanto die avond bij Caracasbaai marina had geparkeerd en bij terugkomst was de auto verdwenen. De politie zag een vergelijkbare Kia Picanto, die te koop stond, bij het huis van het verdachte paar in Koraal Specht. Na controle bleken de chassisnummers overeen te komen met een gestolen voertuig.

In een gesprek dat op de dag van de diefstal werd afgeluisterd, hoorde de politie Jerrely zeggen dat hij een complete Kia Picanto te koop had. Verder hoorde men dat hij vertelde aan een persoon dat hij de gevraagde items nog aan het verzamelen was, en dat deze persoon in de buurt van Mambo en in de wijk moest kijken. Jerrely weigerde zelf die locaties te bezoeken sinds hij daar een auto had gestolen.

De politie vond ook foto’s van de gestolen Kia Picanto op Jerrely’s telefoon, aangeduid als te koop. Jerrely beweerde dat hij toevallig buiten was toen enkele jongens met de auto langsreden en dat zij hem vroegen de auto voor hen te repareren. Na reparatie zag hij de jongens niet meer terug.

Wat betreft een diefstal op 27 mei 2023, meldde een man dat zijn auto was gestolen terwijl hij in een discotheek in Saliña was. De auto, met daarin zijn werktelefoon en een Valentino parfum, werd later gelokaliseerd in het huis van het verdachte paar.

Bij een gerechtelijke inval vond de politie het parfum en de telefoon. Jerrely claimde dat hij de telefoon voor 250 gulden had gekocht van een jongen in Punda, zonder te weten dat deze gestolen was.

Voor de laatste beschuldiging, op 2 juli 2023, meldde de eigenaar van een andere Kia Rio dat zijn voertuig was gestolen bij Grand Café in Pietermaai. Na onderzoek vond de politie het voertuig in Williwood. Tijdens een afgeluisterd gesprek tussen het paar, hoorde de politie Jerrely tegen zijn vrouw zeggen dat ze op hem moest wachten waar hij een jeep had genomen.