300 gezinnen op Curaçao krijgen wateraansluiting voor jaarwisseling

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft deze week de tweede fase van het wateraansluitingsproject in samenwerking met Aqualectra gestart. Dit project richt zich op gezinnen met beperkte financiële middelen. Het doel is om iedereen op Curaçao toegang te bieden tot de basislevensbehoefte water.

In de eerste fase van het project zijn 86 huishoudens succesvol aangesloten op het waternetwerk, waarbij het ministerie een deel van de waterrekening voor zijn rekening nam. Voor het hele project heeft het Ministerie 1,65 miljoen gulden uitgetrokken. Na een gedetailleerde screening in de tweede fase bleek dat vele gezinnen de kosten voor een wateraansluiting niet zelf konden dragen.

Het project, gestart in november vorig jaar, ontving een overweldigende respons van de gemeenschap. Meer dan 300 burgers hebben zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een wateraansluiting. In deze tweede fase zal Aqualectra de resterende 300 huishoudens die nog geen wateraansluiting hebben, aansluiten. Dit gebeurt vóór de aankomende feestdagen, zodat deze gezinnen een aangename jaarwisseling kunnen hebben.

Naast het garanderen van een wateraansluiting, krijgen alle deelnemende gezinnen in het project ook gratis cursussen die zich richten op het stimuleren van verantwoord watergebruik. Dit educatieve traject wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met Aqualectra.