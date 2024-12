Nieuws Curaçao 31-jarig verkeersslachtoffer is Shaneedy Albertha Daal-Costa de Jesus Dick Drayer 02-12-2024 - 1 minuten leestijd

Shaneedy Albertha Daal-Costa de Jesus is het zesde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar

De vrouw die vanmiddag omkwam bij het verkeersongeluk op de Kaminda Andruw Jones, is geïdentificeerd als Shaneedy Albertha Daal-Costa de Jesus (31). Daal, geboren op Curaçao op 5 mei 1993, werd aangereden terwijl ze naast een stilstaand voertuig stond en klaarmaakte om over te steken.

Bij het ongeval waren drie voertuigen betrokken. Eén van de auto’s verloor de controle na een botsing en raakte Daal, die ernstige verwondingen opliep. Bij aankomst van de ambulance bleek ze geen tekenen van leven te vertonen. Haar overlijden werd om 14.04 uur officieel vastgesteld door een politiearts. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek.

Na het ongeval sloegen inzittenden van een van de betrokken voertuigen op de vlucht in een andere auto. De politie onderzoekt de toedracht en roept getuigen op om zich te melden via telefoonnummer 917 of anoniem via 108.

