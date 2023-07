33.750 kilo bedorven producten vernietigd

WILLEMSTAD – De bevoegde autoriteiten in Willemstad hebben gisteren een totaal van 33.750 kilogram bedorven producten vernietigd. De goederen werden in beslag genomen bij de United Sugar Company, gevestigd aan de Kaya Angel J. Leañez.

Afgelopen maandag was het team van het ministerie van Economische Ontwikkeling naar het bedrijf gegaan na meldingen over bedorven producten. Ze trof grote hoeveelheden bedorven producten aan, waaronder sappen, suiker, hondenvoer en kattenvoer.

Een groot deel van het kattenvoer was uit de originele zakken gehaald en in plastic zakken zonder etiket herverpakt. Dat is wettelijk niet toegestaan.

Na de inspectie bij United Sugar Trading heeft de Inspectie van Volksgezondheid en Milieu dinsdag een inventarisatie gemaakt van de producten. Gisteren, woensdag, begon het proces om alle betrokken producten te vernietigen.

De producten werden in vijf partijen naar de stortplaats Malpais vervoerd om daar vernietigd te worden. Om volledige vernietiging te garanderen, werden alle producten verpletterd.