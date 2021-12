33 Venezolanen in hongerstaking om in vrijheid op uitzetting te wachten

WILLEMSTAD – De 33 Venezolanen die al bijna twee maanden vastzitten in de barakken van de SDKK-gevangenis zijn in hongerstaking gegaan. Zij willen hun uitzetting afwachten in vrijheid. Eventueel gekoppeld aan een meldplicht. Dat zegt Ieteke Witteveen van Human Rights Defense Curaçao.

Het merendeel van de groep, 22 mannen en 11 vrouwen, werd begin november voor de kust van Curaçao door de kustwacht onderschept. Zij zouden vorige week worden uitgezet, maar de repatriëringsvluchten naar Venezuela gingen op het laatste moment niet door. Tien vluchtelingen in de barakken willen niet terug omdat zij gevaar lopen in Venezuela. Zij doen een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

