35 concrete acties om historisch hart van Curaçao nieuw leven in te blazen

Foto: Bea Moedt

Punda, de oudste wijk van historisch Willemstad, moet grootschalig worden aangepakt. dat wil de Curaçao Tourist Board, CTB, die onderzoek liet uitvoeren naar de vervallen staat van de binnenstad. Er zijn 35 concrete actiepunten ontwikkeld om de stad uit het slop te trekken: Pact voor Punda wordt het genoemd.

Volgens het onderzoek is de dynamiek van Punda weg. Weinig panden worden bewoond, er vinden nauwelijks activiteiten plaats en bij vastgoedeigenaren, ondernemers, organisaties en de overheid is er de neiging om naar elkaar te wijzen en zelf te wachten met actie ondernemen.

Willemstad staat volgend jaar, op 4 december 2022, 25 jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een goed moment volgens het CTB om het gebied nieuw leven in te blazen. Ook de nieuwe regering heeft aangeven de situatie in Punda fors te willen verbeteren.

35 actiepunten

CTB heeft 25 actiepunten ontwikkeld voor de korte termijn en tien voor de lange termijn, na 2 december 2022. Vooral de overheid moet aan de slag.

Zo moet die vastgoedeigenaren, investeerders, ondernemers, bewoners en de toeristische sector uitnodigen om harde resultaatsafspraken te maken en te vertalen in een Pact voor Punda.

Een citymanager wordt aangesteld, die toeziet op de uitvoering van het Pact voor Punda en die daarop aanspreekbaar is. Deze persoon krijgt doorzettingsmacht binnen de ambtelijke organisatie.

De overheid gaat handhaven bij vervallen vastgoed en verwaarloosde objecten. De inkomsten uit boetes worden besteed aan verdere verbeteringen van Punda, zoals het opknappen en creëren van speeltuintjes.

De overheid verkort de vergunningsaanvraagperiode voor horeca tot maximaal 6 maanden. Er wordt extra beoordelingscapaciteit vrijgemaakt. Als de aanvraag na maximaal 6 maanden niet is afgewezen, wordt deze automatisch toegekend.

De overheid zorgt ervoor dat met het oog op 25 jaar Werelderfgoed goede bewegwijzering wordt geplaatst en een start wordt gemaakt met het verbeteren van de straatverlichting en het aanlichten van bijzondere plekken.

De overheid haalt overbodige en verouderde objecten, zoals oude vuilnisbakken en paaltjes weg. De verantwoordelijke diensten dienen zichtbaar te zijn en hiervoor ook voldoende capaciteit te hebben.

Om investeringen te bevorderen voert de overheid stapsgewijs belastingvereenvoudigingen en -verlagingen door. Daarbij wordt begonnen met een verlaging van de omzetbelasting.

Autovrij

CTB wil een pilot starten met autoluwe/autovrije gebieden, waarbij bewoners altijd wel mogen parkeren en er wordt gewerkt met blokuren voor toeleveranciers. Denk hierbij aan de Handelskade.

Nieuw te ontwikkelen woningen in Punda moeten juist voor studenten, jongeren en creatieven aantrekkelijk zijn. Zij zijn vaak minder veeleisend en hun aanwezigheid levert een belangrijke bijdrage aan het beëindigen van Punda als ‘stil’ gebied;

DMO organiseert op zo’n kort mogelijke termijn weer wekelijks Punda Vibes en kijkt met vastgoedeigenaren, ondernemers en CTB wat de mogelijkheden zijn om het aantal activiteiten vanaf 2022 te verdubbelen, naar twee keer per week activiteiten in Punda.

De aanwezigheid van gratis wifi in Punda wordt hersteld. Toegang is mogelijk na het doorgeven van een emailadres en mobiel telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor marketing van Curaçao in het geheel en Punda in het bijzonder.

Lange termijn

Na 2 december 2022 kan verder worden doorgepakt, met het onder andere het ontwikkelen van de gebieden rond het Plaza Hotel en Cinelandia, met het verlagen van belastingen, met het verbeteren van het vervoer naar Punda, met een wandelboulevard tussen Punda en Pietermaai en met het aantrekkelijker maken van het krijgen van financiering voor nieuwe initiatieven, aldus CTB.