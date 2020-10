37 nieuwe coronabesmettingen vandaag op Curaçao

41 Gedeeld

Curaçao meldt vandaag een record aantal nieuwe corona besmettingen. 37 mensen werden positief getest. Elf patiënten zijn uit het buitenland, veertien kunnen getraceerd worden aan een bekende besmetting. Van twaalf is nog niet bekend wie de bron is.

Het is al enige tijd geleden dat besmette mensen Curaçao binnenkomen. Tien van de elf zijn meteen in quarantaine gegaan. Van de elfde is dat niet bekend gemaakt.

Vandaag heeft één patiënt de intensive care kunnen verlaten. Een andere patiënt ligt er nog. In totaal zijn er drie covid-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis op dit moment.

Curaçao heeft nog 300 actieve besmettingen.