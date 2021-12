381 mensen testten positief op Corona op alle zes eilanden samen

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – 381 mensen kregen afgelopen week een positieve testuitslag op de zes Caribische eilanden. Dat is bijna evenveel als de week ervoor, meldt het RIVM in haar weekrapportage.

Bonaire meldde afgelopen week met 168 nieuwe positieve testuitslagen de meest nieuwe corona-infecties. Het aantal meldingen is op zowel Aruba met 126 als op Sint Maarten met 23 ligt gestegen. Op Curaçao is het aantal nieuwe meldingen afgelopen week gedaald. Er kwamen slechts 64 nieuwe besmettingen bij.

De incidentie op Bonaire is afgelopen week fors gestegen van 665 naar 725 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Het eiland heeft besloten om de maatregelen verder aan te scherpen. Ter vergelijking: op Curaçao zijn maar 39 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Op Saba en Sint Eustatius zijn afgelopen week geen nieuwe infecties gemeld.

