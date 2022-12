‘40.000 euro voor elke nazaat, als voorschot’

DEN HAAG – Regillio Vaarnold is voorzitter van de zwarte partij Ubuntu Connected Front (UFC) en oprichter van de antiracistische D’HERO Movement. Hij wil dat de overheid 40.000 euro overmaakt aan elke nazaat van tot slaaf gemaakten – als voorschot. “Pas dan zijn we bereid om te praten over excuses”, zegt hij in een interview met dekanttekening.nl

Het kabinet wil maandag excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Ook stopt het tweehonderd miljoen euro in een bewustwordingsfonds. Maar belangenorganisaties in Suriname zeggen dat het kabinet zich er te makkelijk vanaf maakt en eisen ruimere herstelbetalingen voor de nazaten. Er zijn ook binnenlandse critici, zoals Vaarnold (49).

Alle commotie rond de Nederlandse slavernij-excuses bewijst volgens Vaarnold dat niet met iedereen gesproken is. Dat zit hem erg dwars. “Het kabinet luistert te veel naar de mensen achter het Zwart Manifest, waaronder Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie”, schrijft dekanttekening.nl.

“Het kabinet heeft hun ideeën omarmd, niet onze ideeën. Groepen die zich al jarenlang hard maakten voor de erkenning en excuses wat betreft het slavernijverleden worden genegeerd, terwijl het kabinet nu wel luistert naar groepen die jarenlang andere prioriteiten hadden.’