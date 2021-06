41 coronabesmettingen bij voetbaldelegaties Copa América

BRAZILIË – 41 mensen die betrokken zijn bij de Copa América zijn positief getest op het coronavirus. Welke teams zijn geraakt, is niet bekendgemaakt. Maar eerder werd al duidelijk dat leden van de Venezolaanse, Boliviaanse en Colombiaanse delegaties Covid-19 hebben.

De recente coronabesmettingen zijn een klap voor de Copa die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen.

