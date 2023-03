42 Compagnie in de West is oude bekende

WILLEMSTAD – Tijdens een korte militaire ceremonie droeg Compagnie in de West rotatie 41 haar taken over aan de volgende eenheid, rotatie 42. Deze compagnie, de Bravo ‘Stier-compagnie’ is geen onbekende in de regio. In 2020 en 2021 was zij ook de Landmacht compagnie in het Caribisch gebied.

De nieuwe commandant van deze rotatie, kapitein Milan, loste tijdens een traditionele peddeloverdracht zijn voorganger Kapitein Martijn af.

Kapitein Martijn kijkt terug op een bijzondere periode. Toen leverde de ‘Stier’ bijstand tijdens de coronapandemie op Curaçao. ”Wij hebben hier als eenheid een fantastische tijd gehad. We hebben datgeen kunnen doen waar we voor gekomen waren en ons zeer welkom gevoeld op dit bijzondere stukje van ons Koninkrijk.” Rotatie 42 blijft vier maanden in het Caribisch gebied.

De Compagnie in de West is een permanente eenheid van de Koninklijke Landmacht in het Caribisch gebied, die kan worden ingezet voor een verscheidenheid aan taken.

De komende 4 maanden traint de Compagnie op zowel Aruba, Bonaire als Curaçao. De ’Stier-Compagnie’ zit normaal gesproken gevestigd in Schaarsbergen in Nederland. Een infanterie-eenheid bestaande uit diverse militaire expertise zoals bijvoorbeeld de genie, inlichtingen en snipers.