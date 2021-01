4260 mensen op Curaçao kregen Corona in 2020

Het jaar 2020 is afgesloten met 30 positief geteste mensen op oudejaarsdag. In totaal zijn 376 testen afgenomen. De testratio was 7,9 procent.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart zijn 4260 mensen positief getest. 2925 van hen zijn hersteld, 14 mensen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het aantal actieve cases is 1321.

126 mensen moesten dit jaar naar het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. In het CMC liggen nu nog dertien patiënten, van wie vijf op de afdeling Intensieve Zorg.