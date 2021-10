43 huizen in brand dit jaar, zeven compleet in vlammen op 

WILLEMSTAD – De brandweer van Curaçao moest in de eerste negen maanden van dit jaar 934 keer uitrukken, ruim drie keer per dag. Dat meldt de Brandweer vanwege de week van de brandpreventie.

Bij 517 meldingen ging het om brand. In 43 gevallen was sprake van brand in een woonhuis. Zeven huizen gingen daarbij compleet in vlammen op. Volgens de brandweer is in 81 procent van de huizen op het eiland geen brandblusapparaat aanwezig, net als een rookmelder.

