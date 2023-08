46 auto’s kregen vorige week een klem in Punda

WILLEMSTAD – De politie heeft vorige week In totaal 46 auto’s een wielklem gegeven en 53 boetes uitgedeeld voor fout parkeren. Het Korps Politie Curaçao is met deze boetes begonnen met controles in het centrum van de stad tegen bestuurders die hun voertuigen op verboden locaties parkeren, zoals eerder aangekondigd.

Het gaat specifiek om acties tegen roekeloos geparkeerde voertuigen en voertuigen die op verboden plekken in het stadscentrum staan.

Het feit dat deze controles worden uitgevoerd, komt doordat steeds meer gemotoriseerde voertuigbestuurders hun auto’s zodanig neerzetten dat ander verkeer gehinderd wordt of dat er sprake is van onveilige situaties.

Wanneer een voertuig wordt weggesleept of weggehaald door een takelwagen, zijn de kosten voor de bestuurder/eigenaar. Voertuigbestuurders die hun voertuig weggesleept zien worden of verwijderd zien worden door een takelwagen, moeten na het ontvangen van een boete contact opnemen met het politiebureau in Punda om hun voertuig terug te krijgen. Het Korps Politie Curaçao zegt intensief door te gaan met parkeercontroles.