Verkiezingen 2025 4620 stemmen bij voorverkiezingen Maarten Schakel 02-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In totaal 4620 mensen hebben de moeite gedaan om deze zaterdag en zondag hun stem uit te brengen tijdens de voorverkiezingen. Dat kon bij één van de twaalf kieslokalen die daarvoor geopend waren.

In totaal kon op acht partijen gestemd worden, die allemaal de kiesdrempel van 848 stemmen moeten halen om mee te doen aan de daadwerkelijke verkiezingen op 21 maart aanstaande. De uitslag van de voorverkiezingen wordt later verwacht.

De meeste stemmen kwamen dit weekend binnen bij het buurtcentrum van Santa Maria (787) en de Maris Stella VSBO school in Montaña (772). In de SDKK gevangenis brachten in totaal 60 mensen hun stem uit op één van de deelnemende partijen.

De partijen die de kiesdrempel proberen te halen zijn Kousa Prome, Miho Korsou, Pueblo Soberano, MDDK, Partido pa Penshonado, Era Nobo Pa Korsou, Civil Rights Movement en Up.