48 Hour Film Project Curaçao eindigt in spannende nacht

WILLEMSTAD – Een bijzonder hoogtepunt van de 7e editie van het 48 Hour Film Project Curaçao was de uitreiking van de allereerste Ramses Publieksprijs. Deze nieuwe prijs, vernoemd naar de voormalige organisator Ramses Petronia, werd toegekend aan de horror korte film ‘Infliction’ van Team Sumpiña.

Het publiek dat aanwezig was tijdens de Award Show op donderdag 26 oktober in The Movies Otrobanda, bracht hun stem uit en koos unaniem voor deze indrukwekkende productie.

Naast het winnen van de Ramses Publieksprijs, bleek ‘Infliction’ de grote winnaar van de avond en sleepte in totaal zes prijzen in de wacht, waaronder ook de prijs voor Beste Film.

Hiermee heeft de korte film zich verzekerd van een plek als Curaçaose inzending tijdens Filmapalooza 2024 in maart volgend jaar in Lissabon. Tevens zal ‘Infliction’ vertoond worden tijdens het Curaçao International Film Festival in 2024.

Filmcompetitie

Het weekend van 20 oktober stond geheel in het teken van de korte filmcompetitie, waarbij acht teams de uitdaging aangingen om binnen 48 uur een korte film te produceren.

Ieder team ontving drie elementen en een uniek genre om mee te werken. Gelukkig waren alle teams op tijd met het inleveren van hun eindproduct en konden de films beoordeeld worden door een vakkundige jury bestaande uit regisseur German Grumer, producente Sulin Passial en de Canadese regisseur en producent TJ Scott.

De organisatie merkte dit jaar een toename op van jonge filmmakers, wat een positieve ontwikkeling is voor de toekomst van de filmindustrie op Curaçao. Alle acht korte films die tijdens het 48 Hour Film Project Curaçao zijn gemaakt, zijn nog tot en met woensdag te zien in The Movies Otrobanda.