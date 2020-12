48 nieuwe besmettingen, een dode

40 Gedeeld

Er zijn zondag 48 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd uit 276 testen. Een testratio van 17,3 procent. Een op de zes geteste mensen is positief.

Eén case is geïmporteerd, bij de andere 47 besmettingen gaat het om lokale transmissies. Daarvan is bij vijftien mensen de besmettingsbron al duidelijk, van de rest nog niet.

Twee patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, daar liggen nu in totaal zestien patiënten. van wie vier op de intensive care.

Er is zondag één patiënt overleden aan de gevolgen van corona. Het gaat om een 81-jarige man in een verzorgingstehuis. Hij is de elfde patiënt die overlijdt door covid19 op Curaçao.