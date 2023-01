5 nieuwe exposerende kunstenaars in Kathedraal van Doornen 

WILLEMSTAD – Vijf nieuwe kunstenaars exposeren vanaf komende zondag in de Kathedraal van Doornen. Deborah Strano, Giovanni Abath, Rien Ten Hennepe, Jay Haviser en Mo Mohamed brengen een ode aan de vrije geest.

De Kathedraal van Doornen is dé plek op het eiland waar de meeste kunst van verschillende lokale en internationale artiesten samenkomt. 45 kunstenaars exposeren al hun werk in de gangen van de kathedraal. Gevestigde namen en jong talent met figuratief werk èn abstracte kunst.

“Door het openstellen van de kathedraal aan meerdere kunstenaars maakt het publiek op een laagdrempelige manier kennis met verschillende kunstenaars en kunstvormen. Zo bieden we de mogelijkheid aan iedereen om te leren genieten van de veelzijdigheid van kunst”, zegt kunstenaar Herman van Bergen.

“We bieden onze bezoekers de mogelijkheid om binnen het labyrinth van de kathedraal op zoek te gaan naar de kunst die hen aanspreekt. Op deze manier maken veel mensen ook kennis met artiesten waar ze niet eerder van gehoord hebben.”

Van Bergen is trots om zo veel kunstenaars van het eiland in zijn kathedraal te hebben. “Curaçao heeft zoveel talent en het is geweldig dat dit allemaal binnen onze 400m2 samenkomt”.

Op zondag 8 januari tijdens de Cathedral of Thorns by Night is er de mogelijkheid om kennis te maken met deze nieuwe kunstenaars. Er zijn die avond optredens van onder meer de internationaal bekende en legendarische gitarist/componist uit Curaçao Cedric Dandaré.

Hij zal een concert brengen met grote muzikanten uit Curaçao, zoals Eric Calmes op bas, Dennis Aalse op trompet, Marlon “Lonte” Conradus op drums, Chris Wallé op keyboard, Eric Brigitha en Tshepho Seshaba op percussie.