50 Coronabesmettingen vastgesteld op Aruba

Aruba heeft in dit weekend een fiks aantal nieuwe gevallen van corona vastgesteld. Totaal zijn er nu 50 vastgestelde besmettingen. Sinds gisteren is daar een avondklok en moeten de burgers ’s avonds en ’s nachts thuisblijven. Wie toch naar buiten gaat, riskeert een boet van 1000 florin.



218 mensen zijn inmiddels aangehouden voor overtreding van de avondklok. Wie niet betaald, weet nog niet wanneer de zaak voorkomt. De rechtbank is beperkt open.