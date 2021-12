500 gulden boete voor “feveren” op het Waaigat

WILLEMSTAD – Een 21-jarige jongen die nu in Nederland studeert, kreeg gisteren een boete van 250 gulden voor ‘feveren’. Eenzelfde bedrag mag hij ook betalen als hij weer de fout in gaat.

De student woonde de rechtszaak bij via een videoverbinding. Vorig jaar november was hij met zijn auto gaan feveren op het Waaigat. Het geheel werd gefilmd door zijn vriend. Dat filmpje bewijst dat er niet vele mensen bij waren, terwijl de politie dat wel in het proces verbaal had geschreven. Veel of weinig mensen, de rechter vindt feveren sowieso een gevaar voor het verkeer en veroordeelde de jongen conform de eis van het Openbaar Ministerie.

