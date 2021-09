563 Karchi di Sosial niet opgehaald

26 Gedeeld

WILLEMSTAD – Nog 563 personen moeten hun Karchi di Sosten, ook Karchi Sosial genaamd, in ontvangst nemen. Dat meldt het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Tot nu toe zijn er 10480 kaarten uitgereikt. Daarvan zijn 7.047 via Cpost verspreid en 3433 kaarten via de kasnan di bario (SOAW-steunpunten in de wijken) uitgereikt.

Het tegoed wordt maandag 6 september op de nieuwe kaarten bijgeschreven. De personen die hun nieuwe kaart nog niet hebben ontvangen kunnen deze uiterlijk vandaag ophalen, schrijft het Antilliaans Dagblad.

