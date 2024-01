6000 deelnemers en sponsoren halen drie ton op tijdens Ride 4 the Roses

WILLEMSTAD – Meer dan zesduizend deelnemers en talloze sponsoren haalden bijna drie ton binnen voor de kankerbestrijding. Volgens de organisatie laat de Curaçaose gemeenschap opnieuw zien dat ze meeleeft met de kankerpatiënten en dat de zorg voor hen in handen van het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) belangrijk is.

Het startsein was zondag om zeven uur ’s ochtends. Het publiek telde op het Brionplein voor de Walk for the Roses, een 7,8 kilometer lange route over de hoge Julianabrug via het Waaigat, Penstraat en Mari Pompun naar Mambo Beach/BLVD.

Er was een alternatieve looproute van vijf kilometer vanaf het Brionplein over de Emmabrug naar Mambo Beach/BLVD. Hier zorgde zoals gewoonlijk dj Maarten Schakel voor de animatie. Bij binnenkomst kregen de lopers een roos uitgereikt, alsook een frisdrank en een stuk fruit; dat gold trouwens ook voor de deelnemers aan de andere sportieve onderdelen.

De drie fietsonderdelen van de Ride for the Roses liepen volgens de organisatie vlot. Terwijl nog lopers binnenkwamen, vertrokken om acht uur de fietsers voor de diverse afstanden; eerst die van zestig en toen die van veertig km, kort erop gevolgd door de Easy Ride van tien km, naar Punda en terug.

Start en finish waren steeds bij Mambo Beach/BLVD. Die ochtend waren er bij Madero op gezette tijden Xtra fit sessies van Blue Maxx Health Club om het lichaam soepel te maken of te houden; ook hierop werd enthousiast gereageerd.

Bij Zanzibar/Jan Thiel baai startten kort na twaalf uur ‘s middags de zwemmers. Eerst de wedstrijdzwemmers en daarna de recreanten die allen bij Wet & Wild uit het water kwamen. Bij de aankomst zorgden John Anthony en Dj Boogieman voor vrolijke animatie.

Toen de laatste zwemmers even na half drie binnen waren, kwamen ook de eerste kitesurfers, windsurfers en wingfoilers uit Klein Curaçao bij Mambo Beach aan. Zij werden apart ook nog even in het zonnetje gezet. Het was voor het tweede opeenvolgende jaar dat de surfers deel uitgemaakt hebben van dit gebeuren.