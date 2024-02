69-jarige Cedric Maduro doodgeschoten na ruzie in Kaya Palomba

WILLEMSTAD – In een tragische gebeurtenis die zich gisteren afspeelde in Kaminda Palomba, Willemstad, is de 69-jarige Cedric Engelberto Maduro om het leven gekomen na een fataal geëindigde ruzie tussen twee mannen. De politie, die snel ter plaatse was na de melding, trof Maduro aan met meerdere schotwonden.

Ondanks de inzet van de ambulance kon er ter plekke niets meer voor hem gedaan worden. Het incident, voortkomend uit een escalerend geschil in de huiselijke kring, onderstreept de sombere gevolgen van dergelijke conflicten.

De betrokken mannen, die geen bloedverwanten waren, maar wel als familie werden beschouwd omdat ze samen opgegroeid zijn, waren betrokken bij een discussie die leidde tot het gebruik van een vuurwapen door de 64-jarige man met de initialen R.A.C.

Hij heeft meerdere schoten op Maduro afgevuurd, wat resulteerde in diens dood. De politie heeft een vuurwapen en meerdere kogelhulzen in beslag genomen, en de verdachte is gearresteerd. Hij wacht nu in voorlopige hechtenis op verder onderzoek.

De autoriteiten zetten het onderzoek voort om volledige duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die tot dit tragische incident hebben geleid.