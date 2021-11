7-jarige dolfijn overlijdt na spelen met andere dolfijnen

30 Gedeeld

Foto’s: Seaquarium

Het Seaquarium is in diepe rouw na de plotseling dood van hun 7-jarige dolfijn Tulum. Het mannetje had ernstig hoofdletsel opgelopen tijdens het spelen met andere dolfijnen.

Tulum overleed afgelopen vrijdag toen hij aan het zwemmen en spelen was met zes andere dolfijnen, waaronder zijn moeder Renata en zijn oma GeeGee.

Volgens directeur George Kieffer was Tulum een gezonde, actieve dolfijn. “Hij was een van de eerste dolfijnen die zijn trainer steevast begroette en de laatste die na een optreden of activiteit weer afscheid nam”, aldus Kieffer in de Èxtra.