8 februari 1958 werd voor het eerst Papiaments gesproken in de Eilandsraad

WILLEMSTAD – De regering en het parlement van Curaçao hebben gisteren tijdens een plechtige ceremonie bij Morada Santa Bottelier stilgestaan bij de historische doorbraak van eilandsraadslid Modesto (Chano) Margaretha. De Democraat sprak op 8 februari 1958 als eerste Papiaments in de Eilandsraad, ondanks een verbod van de toenmalige gezaghebber.

Tijdens de ceremonie hielden verschillende sprekers toespraken, waaronder familieleden van Margaretha.

Op 8 februari 1958 tijdens een vergadering van de Eilandsraad van het toenmalige Eilandgebied Curaçao met als onderwerp ‘Bespreking nadelige gevolgen voor het Eilandgebied Curaçao bij niet eerbiediging van de in de Staatsregeling neergelegde grondrechten’ had Margaretha in de eerste ronde zijn interventie nog in het Nederlands gehouden.

Maar in de tweede ronde ging hij over op het Papiaments. Margaretha zette stug door ondanks het feit dat gezaghebber Michael Gorsira hem het praten probeerde te beletten.

De interventie van Margaretha deed heel wat stof opwaaien tijdens de vergadering. Hij kreeg applaus vanuit de publieke tribunes. Gorsira liet de tribunes ontruimen om zo de orde in de zaal te herstellen.

Volgens de toenmalige gezaghebber kon er niet zomaar Papiaments in de Eilandsraad worden gesproken, zonder dat hierover een officieel besluit was genomen.

Collega-raadslid Elias Morkus (NVP) diende prompt een voorstel in, waarbij de Raadsleden hun steun voor het Papiaments uitspraken.

Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Maar Gorsira liet een dag later een verzoek uitgaan naar de gouverneur van de Antillen waarin hij om vernietiging van het besluit vroeg vanwege het feit dat het Papiaments geen officiele grammatica en orthografie zou hebben en omdat het in strijd zou zijn met de belangen van de Nederlandse Antillen.

Tot een vernietiging van het besluit van de Eilandsraad is het nooit gekomen.



Ter ere van Margaretha werden gisteren kransen gelegd. Daarnaast kondigde de sector Cultuur en Sport aan dat er vanaf morgen, 8 februari tot en met 21 februari verschillende activiteiten plaatsvinden ter ere van de moedertaal. Op 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal, wordt het programma afgesloten. Familieleden van Modesto (Chano) Margaretha leggen ook een krans

