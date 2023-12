8 Jaar cel voor dubbele wraakmoord in Rotterdam

ROTTERDAM – De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag twee mannen, Stevan F. (29) en Sedjean K. (29), veroordeeld tot elk 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Stephano van Engel (31) in de wijk Hillesluis, Rotterdam. De moord, die plaatsvond op oudejaarsavond 2021, wordt beschouwd als een wraakactie voor de eerdere liquidatie van Merwin ‘Junny’ Frans, broer van een van de veroordeelden.

De zaak heeft veel aandacht gekregen vanwege de brute wijze waarop Van Engel werd vermoord. Dertig kogelhulzen van een kalasjnikov werden op de plaats delict gevonden. “Het is een wonder dat er geen andere slachtoffers zijn gevallen”, zei de rechtbank, verwijzend naar de vele mensen die die avond op straat waren.

Volgens de rechtbank was er sprake van een “koelbloedige en meedogenloze moord”. De daders hadden een auto en prepaid telefoons aangeschaft specifiek voor deze moord. Uit telefoongegevens bleek dat ze op de bewuste avond van Dordrecht naar Rotterdam waren gereisd en wachtten op Van Engel in de Westerbeekstraat.

Het Openbaar Ministerie had oorspronkelijk celstraffen van 22 jaar geëist, daar de moord gezien werd als een vergeldingsactie tegen een rivaliserende familie. De moord op ‘Junny’ Frans in mei 2020 aan de Bramentuin en de daaropvolgende moord op zijn andere broer, Shantienne Frans, in mei 2021, hebben bijgedragen aan de vijandelijkheden tussen de Curaçaose families.

De verdediging had vraagtekens gezet bij de geloofwaardigheid van een verklaring van Stevan F.’s zus, die verstandelijk beperkt zou zijn, en bij een verklaring van een anonieme getuige over de wraakplannen. Maar deze bezwaren werden door de rechtbank afgewezen.

Deze zaak heeft wederom de schijnwerpers gericht op de problematiek van Curaçaose familievetes en wraakgeweld in het criminele circuit, die steeds vaker resulteren in dodelijke afrekeningen op straat.