80 procent van Curaçaoënaars verdient minder dan 3.000 gulden

WILLEMSTAD – Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat tachtig procent van de bevolking van Curaçao een maandelijks inkomen heeft onder de 3.000 gulden. Dit is gebaseerd op een arbeidsmarktonderzoek uit 2019 en een onderzoek naar financiële inclusie uit 2020. Het gemiddelde maandinkomen in 2019 was 2.127,86 gulden, zo meldt de overheid naar aanleiding van parlementaire vragen tijdens de behandeling van een wet voor een basisbankrekening voor alle burgers.

Het onderzoek uit 2019 toont verder aan dat ruim een kwart (28,3 procent) van de bevolking een inkomen heeft tussen 1 en 1.000 gulden. Ongeveer twintig procent verdient tussen 1.000 en 2.000 gulden, terwijl bijna twaalf procent een salaris heeft tussen 2.000 en 3.000 gulden. Slechts een kleine groep verdient meer dan 3.000 gulden. Bijna zeven procent verdient tussen 3.000 en 4.000 gulden en iets meer dan een half procent krijgt maandelijks meer dan 10.000 gulden bijgeschreven. Daarnaast had bijna een kwart van de werkende bevolking (23,4 procent)in 2019 helemaal geen inkomen.

Basisbankrekening

De basisbankrekening is ontwikkeld voor mensen die geen toegang hebben tot reguliere bankdiensten, zoals degenen zonder loonstrook. Met deze rekening kunnen klanten maandelijks maximaal 3.000 gulden storten, een limiet die is ingesteld om risico’s op witwassen te minimaliseren. Deze rekening is bedoeld voor betalingen zoals huur, water- en elektriciteitskosten en afvalinzameling.

Het wetsvoorstel voor de basisbankrekening is een eerste stap naar financiële inclusie voor alle burgers. De rekening staat los van spaarrekeningen. Mogelijk wordt in de toekomst een wet ingevoerd die burgers ook toegang geeft tot een spaarrekening bij een bank.

Voor ondernemers werkt de overheid aan een apart juridisch kader. Een financiële entiteit die als dienstverlener zal fungeren voor deze groep is in ontwikkeling, aldus de regering.

