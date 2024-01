88-Jarige Valdemiro Martis vermist

WILLEMSTAD – De politie van Willemstad is dringend op zoek naar de 88-jarige Valdemiro Martis, geboren op Curaçao. Martis is sinds donderdag 11 januari, rond 17:00 uur, niet meer gezien. Hij verliet zijn huis met als bestemming Brionplein, een plek waar hij gewoonlijk graag zit, maar is niet teruggekeerd naar huis.

Valdemiro wordt als volgt beschreven: Hij is ongeveer 1,75 meter lang met een normaal postuur en een ovaal gezicht. Hij heeft kort, wit haar en donkerbruine ogen. Toen Valdemiro zijn huis verliet, droeg hij een bruin overhemd.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van Valdemiro Martis contact op te nemen. Zijn verdwijning baart zorgen, gezien zijn leeftijd en het feit dat het ongebruikelijk is dat hij niet terugkeert naar zijn huis na een bezoek aan het Brionplein.

De gemeenschap wordt opgeroepen om alert te zijn en elke aanwijzing die kan helpen bij het vinden van Martis door te geven aan de lokale autoriteiten.