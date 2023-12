Vacature Medewerker Interieurverzorging

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Voor onze afdeling Schoonmaak en Hygiëne zijn we op korte termijn op zoek naar een; Medewerker Interieurverzorging.

In de functie van medewerker interieurverzorging verricht je reguliere schoonmaak- en huishoudelijke werkzaamheden zowel binnen als buiten het ziekenhuis. De werkzaamheden worden uitgevoerd in algemene ruimtes, verpleegafdelingen, in (in-en externe) woonruimten, op specialistische afdelingen, ondersteunende diensten en de Fundashon Mariadal Academy. Conform een 7-daagse rooster, inclusief standby diensten, voer je volgens schema en protocol schoonmaak en gespecialiseerde desinfectie werkzaamheden uit om te zorgen dat Fundashon Mariadal voldoet aan de hoogste normen van hygiëne en veiligheid!

Dit neem je mee

Je bent in het bezit van een VMBO diploma Zorg/Hospitality of een soortgelijke opleiding of diploma;

Relevante werkervaring in vergelijkbare functie;

Je bent servicegericht en kunt zelfstandig, maar ook in teamverband goed functioneren;

Je bent sociaal vaardig en je kunt goed stimuleren, motiveren en feedback geven.

Een uitstekend gevoel voor hygiëne en veiligheid;

Je werkt ordelijk en methodisch;

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Engels en/ of Spaans;

In het bezit van rijbewijs B;

Bereidwilligheid tot opleiden;

Goede computervaardigheden.

Dit bieden we je

Word onderdeel van ons team en maak een verschil in het creëren van een veilige, schone en gastvrije omgeving binnen een vernieuwende organisatie.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld en pensioenopbouw. Het brutosalaris valt in FWG 20 en bedraagt minimaal $1.507,= en maximaal $2.097,= bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w).

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 12 januari 2024 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/medewerker-interieurverzorging