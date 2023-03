92-Jarige vrouw overlijdt na crash op Berg Altena

WILLEMSTAD – De 92-jarige vrouw die gistermiddag op Berg Altena tegen een muur botste, is ’s avonds in het CMC overleden. Het gaat om Melba Carlota Praag-De Jongh, geboren op Curaçao op 11 maart 1931.

Bij aankomst van de politie werd de vrouw aangetroffen, terwijl zij vastzat in haar auto. Onderzoek ter plaatse wees uit dat de vrouw waarschijnlijk onwel is geworden en daarna het ongeluk veroorzaakte.

Een ambulance heeft haar naar het Curaçao Medical Center vervoerd vanwege meerdere verwondingen aan haar keel. Rond 21.40 uur constateerde een arts dat zij overleden was.

Het is nog niet duidelijk of de bestuurster wordt geregistreerd als verkeersslachtoffer. De doodsoorzaak is niet vrijgegeven.