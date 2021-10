930 kilo cocaïne uit Curaçao in Rotterdamse haven onderschept tussen gebruikt frituurvet

10 Gedeeld

ROTTERDAM – In de Rotterdamse haven is een flinke partij cocaïne onderschept met een straatwaarde van 69 miljoen euro. De 930 kilo drugs zaten verstopt in een container met gebruikt frituurvet.

De lading was afkomstig uit Curaçao en bestemd voor een bedrijf in Ter Aar, dat vermoedelijk niets met de smokkel te maken heeft.

De drugs zijn vorige week donderdag al aangetroffen en inmiddels vernietigd.

