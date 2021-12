95 nieuwe coronabesmettingen

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – Maar liefst 95 personen werden afgelopen dag positief getest op het coronavirus op Curaçao. 22 personen konden uit isolatie, het aantal actieve besmettingen komt daardoor boven de 300 uit.

Elf nieuwe besmettingen waren geïmporteerde cases. Ook is er weer een nieuwe coronapatiënt opgenomen. Er liggen in totaal twaalf coronapatiënten in het CMC waarvan een op de IC.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures