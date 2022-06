Eerste onderzoeksfase natuurfilm WOW! klaar

ORANJESTAD – Het Arubaanse/Nederlandse team van de natuurfilm “WOW!” sluit de eerste onderzoeksfase op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk positief af op Aruba.

De unieke natuur van het Caribisch deel van het Koninkrijk speelt de hoofdrol in een deze bioscoopfilm die de titel WOW! draagt.

Het filmteam bestaande uit 360º of Innovation met Bianca Peters en Elton Arends uit Aruba en M&N Media Group uit Nederland, hebben de eerste onderzoeksfase afgesloten met een bijeenkomst van het filmteam, de creatieve sector en het bedrijfsleven van Aruba.

In nauwe samenwerking met de Dutch Caribbean Nature Alliance en de natuurorganisaties op de eilanden heeft het productieteam van WOW! op de zes eilanden alle mogelijke filmlocaties, zowel op land als onder water bezocht.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders, lokale deskundigen, bestuurders en wetenschappers om goed inzicht te krijgen in alle ins en outs van de lokale natuur en de verhalen en ontwikkelingen op de eilanden.



Bijzonder



“Wij wisten natuurlijk al dat de natuur op de eilanden heel bijzonder is, maar we hebben door onze bezoeken een veel scherper beeld gekregen van hoe bijzonder precies. Wat de film nog spannender gaat maken, zijn de verschillen tussen de eilanden onderling. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar je kunt niet spreken van de natuur van de eilanden. Het is natuur in zesvoud. Elk eiland heeft verrassende kanten”, aldus Bianca Peters.

“Voor ons is WOW! een droom die uitkomt. De film zal niet alleen de schoonheid, diversiteit en veerkracht van de natuur op de eilanden op bijzondere wijze in beeld brengen, maar ook de kwetsbaarheid en het belang van een gezonde balans tussen mens en natuur.”

“Het publiek aan beide kanten van de oceaan gaat vast en zeker met trots en verwondering vervuld worden”, denkt Peters. “Kijkers zullen zich niet eerder gerealiseerd hebben hoe bijzonder de natuur in The Dutch Caribbean is. Helaas komen de eilanden vaak negatief in het nieuws in Nederland. Met deze film willen we vanuit de verbindende kracht van natuur, een brug slaan om de samenwerking tussen Nederland en de eilanden te helpen verbeteren. Diversiteit en inclusiviteit in de film en het productieteam is daarbij een belangrijk uitgangspunt. We zijn per slot van rekening één Koninkrijk!”.



Televisiereeks



Naast de bioscoopfilm werken de makers ook aan een zesdelige televisiereeks. Daar waar de bioscoopfilm de focus legt op de verwondering van de natuur van de eilanden zal de televisieserie de individuele eilanden vanuit de relatie mens en natuur belichten. Welke uitdagingen liggen er voor de bewoners van de eilanden in de komende jaren in hun route naar een duurzame relatie met de natuur. Maar worden de oplossingen die al gecreëerd zijn belicht. Tevens worden er diverse educatieve en muzikale programma’s ontwikkeld waarbij lokale talenten betrokken worden.

“Ik ben ontzettend trots dat wij als distributeur zo nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van dit bijzondere filmproject. Dat we hierbij muziek van de eilanden als soundtrack gaan gebruiken is evident”, zegt Jeffrey de Graaff, mede-eigenaar van M&N Media Group.

“Het is een grote eer om deze film over de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk te kunnen maken. We hebben al vele wereldwijd succesvolle films gemaakt over de Nederlandse natuur, zoals De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad, maar dit is de eerste keer dat we aan deze kant van de oceaan gaan filmen. De samenwerking met lokale organisaties is daarbij ontzettend belangrijk. Nu ons eerste bezoek voor research op de eilanden achter de rug is en we vele positieve reacties hebben gekregen op dit initiatief zijn we nog enthousiaster geworden om aan de slag te gaan”, aldus Ignas van Schaick, EMS FILMS.

De film wordt de komende twee jaar opgenomen en is naar verwachting in 2025 in de bioscopen in Nederland en op de eilanden te zien.