Overheid Aanbestedingen voor carnavals- en oogstfeest activiteiten geopend Dick Drayer 11-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Curaçao Tourist Board

WILLEMSTAD – De uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft de openbare aanbestedingen geopend voor de organisatie van activiteiten rondom de carnavalsviering in Bándabou en het oogstfeest (Seú) voor de jaren 2025 tot en met 2027. Beide aanbestedingen richten zich op het ontwikkelen van culturele programma’s die bijdragen aan natievorming, sociale cohesie en identiteitsontwikkeling.

De overheid verwacht dat de activiteiten passen binnen de beleidsdoelstellingen van het Ministerie, die de bevordering van de cultuur en gemeenschapszin op het eiland beogen. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 22 november deze maand het programma van eisen opvragen. De uiterste inleverdatum voor de offertes is 6 december. De offertes moeten in een gesloten enveloppe worden ingeleverd bij de Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport, in het Bon Bini Business Center.

Beide aanbestedingen, voor de carnavalsviering in Bándabou en het oogstfeest, sluiten op dezelfde datum en worden op 9 december openbaar beoordeeld. De inzendingen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld, waarna een advies zal worden uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. Alle geïnteresseerde partijen ontvangen een uitnodiging om de openbare aanbesteding bij te wonen.

Om mee te doen aan de aanbestedingen moeten bedrijven en organisaties een aantal documenten inleveren, waaronder een volledig ingevuld inschrijvingsmodel, een gewaarmerkt afschrift van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao, een kopie van de oprichtingsakte en statuten, een belastingverklaring en een overzicht van eerdere uitgevoerde projecten. Daarnaast moeten ze bewijs van draagkracht leveren, zoals een organogram en een financieel verslag over 2023, en een uitvoeringsplan waarin wordt beschreven hoe de activiteiten georganiseerd gaan worden.

