Aangepaste dienstverlening RCN op Bonaire

Kralendijk – De Rijksdienst Caribisch Nederland helpt burgers vooral per mail of online. Alleen als het noodzakelijk is, gaat de balie open.

Het kantoor van de Belastingdienst en Douane zijn tijdelijk gesloten voor publiek, je moet bellen of mailen.

De verzekeringsarts behandelt consulten telefonisch en het zorgkantoor ZVK vraagt verzekerden om zo veel mogelijk per mail te doen.

Jeugdzorg, Voogdijraad en IND ontvangen bezoekers op afspraak. De politie behandelt aangiftes indien mogelijk telefonisch.

Lees ook: