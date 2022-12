Aangereden slachtoffer is 79-jarige Venecia Carrasco uit Sto Domingo

WILLEMSTAD – De voetganger die gisteren omkwam in het verkeer is de 79-jarige Venecia Carrasco uit Sto Domingo. Zij werd aangereden op de Helmin wiels Boulevard ter hoogte van Curadise.

De vrouw woonde in de buurt en liep volgens getuigen wel vaker van huis naar de toko, langs de weg om boodschappen te doen.

Carrasco is de achtste voetganger dit jaar die omkomt in het verkeer. In totaal zijn al 24 mensen omgekomen in het verkeer dit jaar. Een diepterecord sinds Curaçao autonoom werd op 10-10-’10.