Venezuela Aangescherpt reisadvies voor Venezuela: alleen noodzakelijke reizen Maarten Schakel 09-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. Sinds de presidentsverkiezingen in juli 2024 is de situatie in het land onrustig. Op 10 januari 2025 wordt de nieuwe president ingehuldigd, wat kan leiden tot een toename van demonstraties en gewelddadige incidenten. Het reisadvies geldt voor het gehele Koninkrijk, dus ook voor Curaçao.

Voor de meeste grensgebieden en grote delen van het noordwesten, noordoosten en zuiden van Venezuela geldt nu kleurcode rood. Dit betekent dat reizen naar deze gebieden wordt afgeraden vanwege de gevaarlijke situatie. Voor de hoofdstad Caracas, Isla Margarita, de eilandengroep Los Roques en grote delen van het midden en zuidoosten van Venezuela geldt kleurcode oranje. Reis hier alleen naartoe als het strikt noodzakelijk is.

Veiligheidsrisico’s en aanbevelingen

In Venezuela vinden willekeurige arrestaties plaats, ook van buitenlanders. De kans op een eerlijk proces is klein, en de mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om te helpen zijn beperkt, vooral voor personen met zowel de Nederlandse als de Venezolaanse nationaliteit.

Het is raadzaam samenscholingen, mensenmassa’s en demonstraties te vermijden en geen video-opnames te maken. Autoriteiten kunnen telefoons of tablets controleren op politiek gevoelige foto’s of video’s, wat aanleiding kan zijn voor arrestatie.

Daarnaast kunnnen demonstraties leiden tot wegblokkades en verstoringen van het openbaar vervoer en bank- en overheidsdiensten.

Voorbereiding en registratie

Reizigers wordt aangeraden zich te registreren bij de Informatieservice van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, om zodoende op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ook de regering van Curaçao volgt de situatie in Venezuela nauwlettend en zal waar nodig verdere informatie verstrekken.