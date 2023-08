Aanleg jachthaven Zakito-gebied begint binnenkort

WILLEMSTAD – De ontwikkeling van een jachthaven in het Zakito-gebied bij Koredor start binnenkort. De vergunningen voor de aanleg zijn al in mei afgegeven aan het bedrijf Royal Holding Company II B.V. Het bedrijf bouwt een golfbreker en een beweegbare brug.

Het Zakitó-gebied ligt aan de zuidkant van Curaçao, bij Koredor en strekt zich uit van het Rif/mangrovegebied tot het strand van Parasasa. Het gebied bestaat uit het mangrovegebied, het voormalige Holiday strandhotel, een ander mangrovegebied, het ‘Parke Lucha pa Libertat’ met het Tula-monument, de ontwikkeling van Coney Island, het Aqualectra-gebied, het vissersdorp en de Zakitó-lagune.

De bouw van de jachthaven is volgens minister Charles Cooper in overeenstemming met de Curaçaose wetten ten aanzien van maritiem beheer en de bouw- en woningverordening. Er is ook ontheffing verleend ten aanzien van de wet op het beheer van riffen, voor de genoemde constructies.

Het werk duurt ongeveer acht weken, verdeeld over verschillende fasen. Het ministerie van Ruimtelijke Planning heeft een speciale ambtenaar aangesteld om toezicht te houden op alle werkzaamheden die verband houden met dit project.

Deze eerste fase van het project vergt een investering van 12,5 miljoen dollar. Met het totale project is een investering van 150 miljoen gulden gemoeid.

Eerder waarschuwde sociaal geograaf François van der Hoeven op de gevaren van de ontwikkeling van het Zakitó-gebied voor de koralen langs de kust in westelijke richting en de stranden van Parasasa.