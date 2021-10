Aanmelden Curaçao Health App vanaf maandag mogelijk

42 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vanaf maandag 11 oktober 11.00 uur kun je je aanmelden voor de Curaçao Health App. Het is een app voor ios en android en is nog in de beginfase.

Voor reizigers naar Europa is er een vaccinatiebewijs nodig voor je op het vliegtuig kunt stappen, eind oktober is de app klaar met een QR code die gescand kan worden voor bijvoorbeeld reizen. Volgende week zullen er nieuwe maatregelen komen, andere maatregelen dan de huidige avondklok, volgens Minister-president Gilmar Pisas.

