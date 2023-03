Aannemer met Curaçaose roots riskeert 30 maanden cel voor oplichting in België

HAM – De Curaçaose zaakvoerder van De Makers Bouwbedrijf uit het Belgische Ham, Jerson Rosa, hangt 30 maanden cel boven het hoofd voor oplichting.

Volgens het Nieuwsblad in Belgie laat de man, overal waar hij komt, een spoor van vernieling achter. Telkens maakt Rosa zijn werk niet af en gaat er met het voorschot vandoor.

In Nederland besteedde de tv-zender SBS6 zelfs een reportage aan Rosa, die van Curaçao afkomstig is. Ook in Nederland maakte Jerson Rosa zijn job niet af na eerst geld opgestreken te hebben. Enkele jaren geleden streek hij in Ham neer met De Makers Bouwbedrijf.

Er kwamen vijf klachten binnen bij de politie over oplichting. Onder meer in Heusden-Zolder, Keerbergen, Mol en Mechelen deden ze een beroep op hem voor renovatiewerken. Ook nu weer maakte hij zijn job nooit af. Offertes opstellen, voorschotfacturen presenteren en meerkosten vragen voor niet voorziene werken, lukten dan weer probleemloos.

Als de slachtoffers vroegen naar een reactie bleef het stil. Intussen is de zaak in Ham failliet. Meewerken aan het onderzoek deed de Jerson Rosa amper. Intussen staat de man op de lijst van gezochte criminelen.

“Hij lichtte mensen op voor puur geldgewin. Ik vorder bij verstek 30 maanden cel en 4.000 euro schikking”, aldus de officier van justitie. Een slachtoffer meldde zich als burgerpartij en eistte bijna 8.600 euro schadevergoeding. Ik kom filmpje tegen van het programma “foute boel” van @SBS6 . Zie ik een aannemer Van de Berg (Jerson Rosa) voorbij komen waar wij nog geld van krijgen. Wij hebben in vol vertrouwen in de medemens zijn bus gerepareerd, de factuur wordt niet voldaan door deze oplichter. pic.twitter.com/m7wUM1TtLU— Jan Wals (@JanWals) March 17, 2019