Het reisadvies naar Curaçao is aangepast. Reizigers vanaf Curaçao naar Nederland moeten vanaf 24 maart om 00:01 uur (Nederlandse tijd) bij thuiskomst in Nederland in thuisquarantaine.

Naast de thuisquarantaine geldt er vanaf 27 maart om 00:01 uur (Nederlandse tijd) als je van Curaçao naar Nederland reist een testverplichting.

De aanpassing in het reisadvies is al zichtbaar op de website nederlandwereldwijd.nl van de overheid.