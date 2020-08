‘Aanpassing schaal moest’

18 Gedeeld

Willemstad – De aanpassing van de hoogste salarisschaal van de ministers en hoogste ambtenaren moest nu. Anders kon Curaçao niet aan de gestelde voorwaarden van Nederland voldoen, voor financiele steun.

Armin Konket, minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, legde dat gisteren uit in een persconferentie.

In diezelfde personferentie werd benadrukt dat er echt geen sprake is van een loonsverhoging. Maar dat deze hoogste ambtenaren, die nu in schaal 18 zitten, ruim 25 procent inleveren.

