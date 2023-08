Aanstaande zondag is er weer een markt bij Landhuis Daniel

WILLEMSTAD – Aanstaande zondag 13 augustus zal de traditionele markt bij Landhuis Daniel weer plaatsvinden. De toegang is gratis, maar donaties worden gebruikt voor projecten binnen de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao . De markt heeft als doel om lokale producten te promoten en is voor zowel lokaal publiek als toeristen bedoeld.

Meer dan veertig lokale verkopers zullen hun producten tentoonstellen die allemaal uniek zijn en leuk zijn als souvenir of geschenk. Denk daarbij aan kleurrijke PVC-vogels, van autobanden gemaakte plantenbakken, unieke haarbanden, krioyo-tassen of sieraden van edelstenen. Uniek zijn ook de houten vleugels, gemaakt door kunstenaar Vento Creations. Bezoekers van de markt kunnen hier mee op de foto voor op sociale media. In het landhuis zelf is er een kunstgalerie van Jan Francke waar bezoekers ook een kijkje kunnen nemen. Francke is de eigenaar van het landhuis.

De lokale pompoenpannenkoeken zullen uiteraard niet ontbreken, terwijl er ook diverse drankjes en andere gerechten te koop zullen zijn. Naast de op de markt verkochte etenswaren, kan men ook gebruikmaken van het restaurant van het landhuis.

De markt begint aanstaande zondag om 10.00 uur in de ochtend en duurt tot 14.00 uur. Toegang is gratis maar een donatie stoppen in de mond van de van autobanden gemaakte vis is altijd welkom. Hiermee kunnen een aantal projecten die lopend zijn bij de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao gefinancierd worden. Zo leren ze kinderen vissen om zelfvoorzienend te zijn voor als ze hun straf hebben uitgezeten.

Er is parkeergelegenheid (met beveiliging) voor bezoekers. Indien je geen vervoer hebt is het ook mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Diverse bussen van ABC busbedrijf stoppen net voor het landhuis. Wil je de lokale ondernemers steunen, kom dan naar de markt. Neem contant geld mee.