Aantal actieve besmettingen Curaçao daalt met vijf

Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao is weer gedaald naar 125. Gisteren werden er 1392 tests afgenomen, daarvan bleken er tien positief. In twee gevallen ging het om geïmporteerde cases.

Ook konden er weer veertien patiënten uit hun thuisisolatie en werd er één besmetting gecorrigeerd die uiteindelijk toch niet positief bleek.

CMC

De situatie in het ziekenhuis is nog dezelfde. Daar liggen nog vier coronapatiënten, van wie twee in de Intensive Care.

Sinds 20 juli van dit jaar zijn 236 patiënten met Covid19 opgenomen in het CMC. Negen van hen waren volledig gevaccineerd, dat is 3,8 procent van het totaal.

216 van de 236 waren niet gevaccineerd (9,1 procent). De overige patiënten hadden hun vaccinatie nog niet klaar of hebben problemen met hun immuniteit.