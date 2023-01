Aantal banen Caribisch Nederland in 10 jaar tijd met ruim 50 procent toegenomen

KRALENDIJK – In tien jaar tijd zijn er op Bonaire ruim 4.200 banen bij gekomen. Bevolkingsgroei en de groei van het toerisme zijn belangrijke oorzaken van de toename van het aantal banen tussen 2011 en 2021, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.

Hoewel Bonaire van de drie eilanden in Caribisch Nederland de meeste werkgelegenheid verschaft, 84 procent, zijn de lonen daar zes procent onder het gemiddelde van Caribisch Nederland. Op Sint-Eustatius liggen de salarissen 35 procent hoger dan het gemiddelde en op Saba twintig procent.

Tussen 2011 en 2021 is op Bonaire het aantal banen in de zorg toegenomen. Bijna 1.000 nieuwe banen in tien jaar tijd. Ook het aantal banen in de horeca nam fors toe, zo’n 67 procent.

Stagnatie

De gemiddelde groei van banen in Caribisch Nederland was 4,4 procent in de afgelopen tien jaar. De laatste twee jaar is de groei minder dan het gemiddelde: 1,1 procent in 2020 en 2,8 procent in 2021.

Het CBS denkt dat dat te maken had met de coronapandemie, doordat veel minder toeristen Bonaire bezochten in die periode. Veel bedrijven op het eiland zijn afhankelijk van het toerisme, zoals in de bedrijfstakken vervoer, informatie en communicatie, horeca, cultuur en recreatie.

In de sectoren verhuur en handel van onroerend goed, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening nam het aantal werknemersbanen juist meer dan gemiddeld toe.

Bruto jaarloon

Het gemiddelde bruto jaarloon van werknemers in Caribisch Nederland steeg tussen 2011 en 2021 met 22 procent, naar 27,3 duizend dollar.

Werknemers op Bonaire kregen in 2021 het hoogste loon in de sectoren financiële dienstverlening, energie, water- en afvalbeheer en onderwijs.

Inwoners met een werknemersbaan in de zakelijke dienstverlening, horeca en landbouw kregen het minst betaald.